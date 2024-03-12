Özgür Özel bizzat açıkladı: Mahmud Abbas ile görüşeceğim

12 Mart 2024 20:45 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 'büyük iftar programında' vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşma yapan CHP lideri, Filistin meselesine değindi.

Filistin meselesinin Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir mesele olmadığına dikkat çeken Özel, "Bülent Ecevit'in, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat'la lideriyle ortaya koyduğu dayanışma, Başbakanlık döneminde gösterdiği dayanışma ve parti lideri olarak gösterdiği dayanışma hepimizin hafızalarındadır. Bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı, bir gece Hamas suçsuz, İsraililere saldırıda bulunduğunda o saldırıyı kınadığımız için ‘Efendim Özgür Özel Hamas'ın yaptığı saldırılara terör saldırısı’ diyor. Kim yaparsa yapsın, suçsuz insanlara gece yarası saldırmak terör saldırısıdır. Hamas'ın yaptığı terör eylemidir, İsrail'in ondan sonra yaptıkları devlet terörüdür. Soykırıma varan işlerdir, ikisini de kınıyorum" dedi.

"MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Mahmut Abbas'ı Ramallah'ta 15 Nisan tarihinde programında bir değişiklik olmazsa ziyaret edeceğini açıklayan Özel, “Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim. Filistin meselesi, Filistin'e barış gelmesi, 1969 sınırlarında bir bağımsız Filistin Devleti’nin yeniden kurulması, Doğu Kudüs'ün başkenti olması ve Kudüs'ün kutsal bütün dinler açısından durumuna uygun şekilde bir barış kenti olarak Birleşmiş Milletler güvencesine alınmasını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"KUTUPLAŞMA İKLİMİNİ BESLEMEYECEĞİZ"

Kendilerinin temiz siyaset diline devam edeceklerinin altını çizen Özel, “Kimse istiyor diye onlarla kavga etmeyeceğiz. Bir seçim kazanmak uğruna kavga edip kutuplaşma iklimini beslemeyeceğiz. İktidarla kavgamız elbette olacak ancak bu kavga kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklilerin hakları için, emekçilerin hakları için, gençlerin hakları için olacak” diye konuştu.