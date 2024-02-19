19 Şubat 2024 13:35 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 14:42

CHP, Hatay Belediye Başkan adayının kim olacağı sorusuna cevap arıyor. Dün aday tanıtımında ismi geçmeyen ancak daha önce aday olarak tanıtılan Lütfü Savaş ile Özgür Özel, genel merkezde bir araya geldi.

Özel'in Savaş'a Hatay için yapılan anketleri sunduğu ve yeni isim konusunda da destek istediği kulislere yansıdı. Bunun üzerine Savaş'ın Özel'e "Affımı istiyorum, bağımsız aday olacağım" dediği öne sürüldü.

CHP'DE HATAY DÜĞÜMÜ

Savaş'ın bu talebi üzerine de Özgür Özel, süre istedi. CHP'de Hatay düğümünün akşam saatlerine kadar çözülmesi beklenirken Özgür Özel ile görüşen Lütfü Savaş'tan ilk açıklama geldi.

"ŞİMDİ BİR ŞEY SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL"

CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığı telefondan seslenen Savaş, “Herkese selam söyle, yarın çok daha büyük bir mitingde açıklamalarımız olacak. Şu anda çok daha fazla bir şey söylemek doğru değil. Yarın hep birlikte ne yapacağımızı Hatay halkıyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.