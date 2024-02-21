Özgür Özel, parti içindeki muhaliflere seslendi: Avuçlarını yalarlar

21 Şubat 2024 10:48 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:08

Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP, krizlerle boğuşmaya devam ediyor. Peş peşe gelen istifalar ve aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalar CHP'yi oldukça zorladı. CHP lideri Özgür Özel de gazetecilerle buluşmasında yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜÇ BEŞ HAZIMSIZ AVUÇLARINI YALARLAR"

Özgür Özel'e CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda parti içindeki muhaliflerin harekete geçeceği yönündeki iddialar yöneltildi.

Parti içinde kurultayı hazmedememiş birkaç kişinin ve onların etkisindeki bir grup medyanın oluşturmaya çalıştığı tavrı gördüklerini belirten Özel, "Geçmiş döneme göre 25 kat fazla anket yaptırdık. Parti içindeki birkaç hazımsız ve saçma sapan tutum ve tavır içinde olan çok azınlık kişinin sesini duyurabilmek için iktidar medyasının gösterdiği mücadeleyi görüyorsunuz. Geceleyin üç saat boyunca CHP konuşuyorlar. İliç varken CHP konuşacak kadar şuurunu kaybetmiş ve bizden korkan bir süreç var. O yüzden 1 Nisan'ı bekleyenler, ama Erdoğan ama parti içinde üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar. Çok güçlü ve dinamik bir kadromuz var. Ekibin de örgütte inanılmaz bir karşılığı var" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ KRİZİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin yaşanan krize de değinen Özel, Savaş'ın Hatay'da, AK Parti karşısında en güçlü aday olduğunu söyledi.

AK Parti'nin karşısında en güçlü seçenek olarak Savaş dışında bir başka alternatif olmadığını aktaran Özel, "Bir sürü isim koyduk, birçok çalışma yaptık ve hepsinin sonunda 'kazanacaksan Lütfü Savaş ile kazanacaksın' diyor. Hatta 'Lütfü Savaş, tepki gösteren muhalif seçmenin gönlünü alırsa da banko kazanıyorsun' diyor. Hatay'daki kanaat önderleri, fikir sahibi insanlar da Savaş'ın etrafında birleşen ve Savaş'ın tamamen destek vereceği bir adayla bunun olabileceğini söylüyor. MYK salonunda 40'a yakın kişiyle toplantı yaptık. Bir kişi de Lütfü Savaş dışında başka seçenek dile getirmedi. Biz de 'alın o zaman' dedik ve müzakereleri bitirdik" ifadelerini kullandı.