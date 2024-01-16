Tgrt Haber
16 Ocak 2024 13:25 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 13:29

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra aynı karede

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra aynı karede görüntülendi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra aynı karede
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in 91 yaşındaki annesi Saime Dinçer’in cenaze töreni Pirsultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde yapıldı.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra aynı karede

Haberler>Politika>Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra aynı karede
CHPKemal Kılıçdaroğlu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...