16 Ocak 2024 13:25 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 13:29
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra aynı karede
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra aynı karede görüntülendi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in 91 yaşındaki annesi Saime Dinçer’in cenaze töreni Pirsultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde yapıldı.
Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.