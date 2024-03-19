Özgür Özel'den çay için yüzde 100'ü geçen fiyat teklifi

19 Mart 2024 20:04 - Güncelleme : 19 Mart 2024 20:05

Yerel seçimler kapsamında Karadeniz turuna çıkan CHP lideri Özgür Özel, Rize'deki konuşmasında çay fiyatları için hükümete çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çay fiyatı bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmelidir” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimler öncesi Doğu Karadeniz’deki ikinci durağı Rize oldu. Özel, Pazar Meydanı'nda seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, Rize merkez ve ilçelerde partisindeki belediye başkan adaylarına oy istedi.

"SİZLERİ EZDİRMEYİZ KARINCANIN BİR KARDEŞİ VAR"

"Dünyada en çok çay üreten 5’inci ülke Türkiye iken en çok çay tüketen 1’inci ülkede biziz. Türkiye’deki çay üretiminin yüzde 55-60’ının gerçekleştirildiği bu topraklardayız" diyen Özel, "Geçtiğimiz senelerde Adalet ve Kalkınma Partisi bir çay kanunu getirmeye kalktı. Biz de teklif verdik ama AK Parti’ninki korkunç bir kanun teklifiydi. Zaten tuttular güzelim ÇAYKUR’u Varlık Fonu’na devrettiler. 1 buçuk milyonun geçim kapısı olan ÇAYKUR’u adeta özelleştirmek, büyük kartellerin eline vermek ve çay üreticisini büyük sermaye şirketlerinin işçisi haline getirmeye çalıştılar. İnsanların mesleklerini almak, geçimlerini, emeklerini, gelirlerini almak, onları işçileştirmek, profesyonel emeklerini sömürmek, tam da bu dünya düzeninin ülkemizdeki temsilcilerinin işidir. Birileri 1,5 milyon insanın geçimini sağladığı ÇAYKUR’u dünya kartellerine verip ezmek istiyorlar. Biz sizleri ezdirmeyiz. Karıncanın bir kardeşi var, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir” ifadelerini kullandı.

"ÇAY FİYATI 25 LİRA İLAN EDİLMELİ"

Özel, yaş çay fiyatının bu yıl en az 25 lira olması gerektiğine vurgu yaparak, “Milletvekillerimiz bir araya gelerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin çay kanunu teklifini hazırladılar. Bizim teklifimiz öyle yabancı şirketlerin yüzünü değil, çay üreticilerinin yüzünü güldürecek bir teklif oldu. Biz çayın bir taban fiyatı olsun diyoruz. ÇAYKUR’un ilan ettiği fiyatın altında çay almanın cezası olsun. Çay üreticisinin emeğini çalmaya çalışanlar cezasını hem Allah’tan hem devletten bulsun. Taban fiyat için de ne diyoruz, geçen sene açıklanan 11 lira ve 30 kuruşluk prim bir mana ifade etmiyor. Yüzde 120 enflasyonun olduğu yerde benzin ve mazot fiyatları her şeye iğneden ipliğe zam gelmesine sebebiyet veriyor. Geçen mayıs ayında mazot 4 liradan 19 liraya çıktığında çok pahalı diyorduk. O dönemde mazotu enflasyonu düşüreceğiz, hayatı ucuzlatacağız deniyordu ama ne oldu, benzin ve mazot 43 lira oldu bu şartlar altında 11 lira 33 kuruş olan çay fiyatı bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmelidir. Bunun altındaki bir fiyatı asla kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

"ÇAYKUR İŞÇİSİNE KADRO İSTİYORUZ"

ÇAYKUR’un mevsimlik işçilerine kadro istediklerini ifade eden Özel, “ÇAYKUR işçileri 6 ay çalışıyorlar, 6 ay çalışmıyorlar. ÇAYKUR emekçisine Rize’nin bütün siyasetçileri, milletvekilleri, bakanlar ve Rize’ye kim geldiyse defalarca kadro sözü verildi ancak tutulmadı. Şimdi de 6 ay çalışıyorlar 6 ayda yattıkları yerden para istiyorlar diyorlar. Oysa ÇAYKUR işçisi öyle demiyor. İş verin çalışalım. 12 ay çalışmak istiyoruz diyorlar. ÇAYKUR işçisinin yanındayız. Taleplerinin arkasındayız. ÇAYKUR işçisine artık mevsimlik işçi statüsü istemiyoruz, kadro istiyoruz” dedi.