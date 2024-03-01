Özgür Özel'den çok konuşulacak Hatay sözleri! Haluk Levent dışında bir sanatçıya daha teklif gitmiş...

01 Mart 2024 03:59 - Güncelleme : 01 Mart 2024 04:02

Yerel seçimlere artık sadece 30 gün kaldı. Partiler çalışmalarını sürdürürken, gözler en çok konuşulan illerde. Onlardan biri de depremin vurduğu Hatay... CHP, Hatay'da gelen tepkiler sonrasında mevcut Lütfü Savaş yerine isimler aradı. Bunlar arasında kamuoyuna yansıyan isimlerden biri sanatçı Haluk Levent olmuştu.

'SİYASETE GİRMEYECEĞİME DAİR KARARIM KESİN'

Levent yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:

"Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."

O İSİM İLK KEZ AÇIKLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında sanatçı Mert Fırat ile de konuştuklarını açıkladı. Özel şunları aktardı:

"O isimleri ankete koyacaktım. Biz şu ana kadar 13 parti meclisi toplantısı yaptık. Mert Fırat ile konuştuk, ankete koyalım mı dedik, istemedi. Haluk Levent de değerlendirdi 'olmaz' dedi. PM veya MYK üyemiz olur alıp deseydi ankete koyardık. Sürecin hakkaniyetle ve titizlikle yürütüldüğünü açıklıkla ifade edebilirim."