Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye telefon

18 Mart 2024 13:59 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:05

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP lideri, Bahçeli'yi 14’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.