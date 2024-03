Özgür Özel'den fındık ve hamsi hesabıyla emekli maaşı çıkışı: 26 bin lira olacaktı!

20 Mart 2024 18:55 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Karadeniz turunda hamsi ve fındık üzerinden ekonomi hesabı yaptı. Ordu'da fındığın 4 dolar olarak ilan edilmesini istedi, Trabzon'da emekli maaşıyla geçen yıla göre 5 kasa daha az hamsi alındığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart Yerel Seçimler öncesi Doğu Karadeniz’deki dördüncü durağı Giresun oldu. Özel, Atatürk Meydanı’nda seçim otobüsünden yaptığı konuşmada Giresun merkez ve ilçelerde partisindeki belediye başkan adaylarına oy istedi. Özel, “Giresun şüphesiz dünyanın en güzel, en kaliteli fındığının üretildiği yer ancak fındık üreticisinin derdi tasası bitmiyor. 4 liralık mazot 19 TL olmuştu. Buna Giresun'dan bir itiraz yükseltmek gerekiyor. 44 TL mazotla tarım olmaz, fındıkçılık olmaz, geçim olmaz. Uzun süredir unuttukları bir şey var; ÖTV ve KDV. Ege kıyılarındaki, Antalya'daki lüks yatlara, gezi teknelerine, denizlerdeki gemilere ÖTV’siz, KDV’siz verilen mazotun bugün 44 liradan çiftçiye verilmesi kabul edilemez. Dünyadaki fındığın üretiminin yüzde 70’i Türkiye'de yapılıyor ve bunun en kalitelisi Giresun'da üretiliyor ancak fındıkta sadece 2 milyar dolarlık bir ihracat gelirimiz var. Yani 120-130 milyar dolarlık bir pazar var. Basit bir hesapla 100 milyar dolarlık bir pazarın bizde olması lazım. Bize 2 milyar geri kalan dünya devletinde. Yani bu fındıktan biz hakkımızı alsak, Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun ve Trabzon bu fındıktan hakkını alsa sizin sırtınız yere gelmez. Dünyanın en zengin üreticileri olursunuz. Ama hesap ortada, 100 milyarlık pazarın 50’de biri bize, 50’de 49’u dünya devi kartellere gidiyor. Bir yandan da 2B arazileri sorunları var. Fındık bahçelerini elimizden almaya çalışıyorlar. Bir diğer taraftan yine çok önemli gördüğümüz bir sorun alan bazlı destekleme. Alan bazlı desteklemede dönüme 170 TL veriyor. 10 dönüm bahçe olsa bin 700 TL veriyor. Bunlar 10 yıldır aynı parayı veriyor ya 10 yıl önce mazot 2 TL 60 kuruş, 170 TL veriyorsun. Bugün mazot 44 TL, yine 170 TL veriyorsun. Bu alan bazlı desteklemenin derhal arttırılması, ürün bazlı desteklemelerin derhal arttırılması, 4 dolar fiyatın altındaki tüm işlemlerin men edilmesi, bu konuda cezai yaptırımlar uygulanması, fındıkçılığın sonuna kadar arkasında durulması gerekiyor” diye konuştu.

HİÇ KARIŞMASA BUGÜN EMEKLİ MAAŞI 26 BİN OLURDU

En düşük emekli maaşının asgari ücret olması gerektiğini de belirten Özel, “Bundan 22 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani size hiç dokunmasa, hiç karışmasa bugün asgari ücret 17 bin TL. 26 bin TL emekli maaşı alacaktınız. Allah var ya 26 bin TL hiç fena bir emekli maaşı olmazdı en düşüğü için. Yani bugün asgari ücretin yüzde 59’unu size veriyorlar ve bu öyle ufak tefek bir şey değil. Bakın 3 Kasım 2002 tarihinde en düşük maaşı alan emekli maaşını çekse şuradaki kuyumcuya gitse, tam 8 çeyrek altın alıyor. Bugün 10 bin lirayla 2 buçuk çeyrek altın alamazsınız. Yani 5 buçuk çeyrek altın kayıp” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından partisinin Giresun merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtan Özel, daha sonra Ordu'ya hareket etti.

TRABZON'DA HAMSİ HESABI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da emekli maaşları ile vatandaşların nasıl geçineceklerinin hesabını Trabzonlulara yaptırarak, “En düşük emekli maaşınız geçen sene 15 kasa hamsi alıyormuş, bu sene 10 kasa alıyor. Hesap ortada, emeklinin maaşını altına, kıymaya, hamsiye de vurursan erimiş gitmiş” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Artvin’den başladığı Karadeniz’deki seçim gezisinin üçüncü durağı Trabzon oldu. Atatürk Meydanı’nda seçim otobüsü üzerinden partililere seslenen Özel, belediye başkan adaylarına destek istedi. Konuşmasında fındık üreticisinin sorunlarını dile getiren Özel, “Fındığın yüzde 70’ini biz üretiyoruz ancak dünya devi şirketler kedinin yumakla oynadığı gibi bizimle oynuyorlar. Fındık meselesinde çok akılı bir projeye, uluslararası tekellerin oynadığı oyunların kırılmasına, mazot, ürün desteğine ve 4 dolarlık kritik eşiğin altına inilip fındığa inilmemesine, fındığa 4 dolar altında işlem yapılmasına karşı en sert tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Trabzon fındık demektir. Fındığa verilecek para sadece bahçe sahibine verilecek para değil, kentin ekonomisine ve kente yapılacak katkıdır. Fındıkta 4 dolarlık fiyatın arkasında ve takibindeyiz” dedi.

Özel, konuşmasında emeklilerin sorunlarını da dile getirerek, sürekli kalabalık içinden kendisine seslenen ve konuşmasına müdahale eden 2 Trabzonlu partiliyi yanına çağırarak, onlarla emeklinin geçim çilesini dile getirdi. Onlara kira ve simit fiyatları üzerinden emeklinin durumunu özetlemesini isteyen Özel, “Ben iki emekli öğretmenin evladı olarak emeklinin ne çektiğini bilirim. Emeklilere dedim ki, 'Benimle ses yükseltmeye var mısınız?' O gün yaptığımız çağrı her geçen gün bir adım ileri gitti. Her gün yeni ayaklar eklendi ayaklarımıza. Her gün yeni kulaklar işitti söylediklerimizi. Emekliler burada haklarını arıyorlar, seslerini duyurmaya geldiler. Özgür Özel çıkmış emeklileri kışkırtıyor diyorlar. Sen 26 bin liralık maaşı 10 bin lira yap, 8 çeyrek altını 2 buçuk çeyrek altına indir. Fileyi ve buzdolabını boşalt. Vallahi kışkırtmaya da, yollara dökmeye de varım siz yeter ki hakkınızı alın” diye konuştu.

EMEKLİNİN MAAŞI ERİDİ GİTTİ

Emekli maaşının her gün eridiğini ifade eden Özel, “Biz 2015 yılında Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey 'Emeklilere birer maaş ikramiye' dedi. Veremezsiniz dediler. 7 Haziran çoğunluğu kaybederken, 1 Mayıs seçimlerine giderken biz de vereceğiz dediler. 3 sene kulaklarının üstüne yattılar. Yani 6 ikramiyeyi söz verdikleri halde vermediler. 2018’de seçim gelirken bin lira yatırdılar. Biz 'Bir maaş olacak, yetmez' dedik. Bizim beğenmediğimiz bin lira, o gün 24 kilo kıyma alıyormuş. Şimdi bayram ikramiyesi 3 bin lira. 3 bin lirayı al git kasaba, 6 kilo kıyma alıyor. Sizin 30 gün Ramazan'da sahur ve iftar sofranızdan, gelen bayram sofranızdan 18 kilo kıyma eksilmiş. Yani emekliye yapılan bu zulüm başka kimseye yapılmıyor. En düşük emekli maaşınız geçen sene 15 kasa hamsi alıyormuş, bu sene 10 kasa alıyor. Hesap ortada, emeklinin maaşını altına, kıymaya, hamsiye de vurursan erimiş gitmiş” ifadelerini kullandı.