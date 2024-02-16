Özgür Özel'den Hatay açıklaması: Karar yarın verilecek 

16 Şubat 2024 15:04 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 15:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'na ilişkin gelen tepkilerden sonra bugün açıklama yaptı. Özel, Lütfü Savaş'ın ismine alternatif bir isim henüz bulunamadığını belirtti.

Yerel seçimler kapsamında İzmir'in Dikili ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay krizine ilişkin konuştu.

SAVAŞ REKLAMDA YER ALMADI

CHP'nin reklamında Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasına ilişkin "O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi. Ancak Belediye Başkanımızın (Lütfü Savaş) o tarihte Hatay'da olması gerektiği için bizimle değildi, Hatay'daydı. Ayrıca Sayın Savaş da 'Zaten benim müzikli reklamla oynamam pek doğru olmaz' demişti. Ben de kendisini haklı bulmuştum. Diğer 6 belediye başkanımızın olduğu reklam filmi de yakında ekrana gelecek" dedi.

TOPU PARTİ MECLİSİ'NE ATTI

Kararın yarın Parti Meclisi'nde alınacağını belirten Özel şunları söyledi:

"Hatay konusu Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Orada ne yaşandıysa iktidarla ilgili. İktidarın yönettiği ilçelerde çözülemeyen problemler Hatay'da da çözülemedi. Belediye başkanımız eleştiriden muaf değil. Tepkileri anlıyoruz. Hatay'da 100 tepki varsa 99 iktidara. Lütfü Savaş'a da birkaç eleştiri oldu. Bunları da duyduk kaydettik.

5'İNCİ ANKET...

"Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik. Son kararı yarın partimiz verecek. Lütfü Savaş hatasız değildir. Eleştiriden muaf değildir. Ama Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu değildir"