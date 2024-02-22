Özgür Özel'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş gösterebileceğimiz en iyi aday

22 Şubat 2024 09:37 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 10:58

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 31 Mart seçimleri öncesi tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Lütfü Savaş ile yola devam kararı alındı. Tüm itiraz ve tepkilere rağmen Savaş'ı aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylık kararını nasıl aldıklarını açıklayıp anket sonuçlarına ilişkin de konuştu.

Halk TV'de katıldığı bir televizyon programında konuşan Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"LÜTFÜ SAVAŞ GÖSTEREBİLECEĞİMİZ EN İYİ ADAY"

Ben Hatay'daki süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyorum. Hatay yanlış yapamayacağımız bir yer. Hatay'ın duyguları var, o yüzden 5 anket yaptırdık. Her şeyi anketlere bağlamak da doğru değil. Hatay'da biz yüzde 20-30 arası oy alabiliyorken iki dönemdir Hatay'ı kazanan bir belediye başkanı var.

Yaptırdığımız anketlerde Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday. Bir yandan da Hatay belediye başkan adayının değişmesi yönünde birtakım talepler var. İki karardan birini vereceksiniz. Anket yapıyorsunuz Lütfü Savaş her partiden oy alıyor.

"ADAYLIĞINA GECE 3'TE KARAR VERDİK"

Biz 10 Ocak'ta Lütfü Savaş'ı aday açıkladık. Sonra gördüğümüz tartışmalar oldu. Son gün anket yaptık. Lütfü beyi de davet ettik. Bütün ilçe belediye başkan adaylarını Hatay'la ilgili, gecenin 02.30'unda mesela Hatay'la ilgili milletvekilimiz Nermin Hanımın son bir kere fikrini aldım.

Son gün örgüt dedi ki Lütfü Savaş, eski vekiller, yeni vekiller dedi ki; Lütfü Savaş. Lütfü Bey de yaptığı çalışmalardan hem de kendi taahhüdü '1 Nisan'da ben bu Hatay'ı AKP'ye bırakmayacağım, kazanacağım'... Düşündük, taşındık, gecenin 03.00'ünde verdiğimiz karar Lütfü Savaş ile devam etme yönünde oldu. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunarak alınmasını kötü süreç yönetimi olarak görmüyorum.

Recep Tayyip Erdoğan Hataylıları tehdit ediyor. Diyelim Lütfü Savaş'ın yerine başka birini atadım, arkasında durdum. Ama 1 Nisan'da Hatay'ı kaybetmiş olurum. Bunun yerine ben Hatay'ı kazanmak istiyorum.

HATAY'DAKİ ANKET SONUÇLARI

Bir ölçtürüyoruz 3 puan önde çıkıyoruz, bir ölçtürüyoruz 3 puan geride çıkıyoruz. Hatay ölçüm yapılamaz durumda, duygular hala travmatik. Hatay'ın kaderi, muhalif seçmenlerin elinde.

AK Parti ile CHP kafa kafaya yarışıyor. Rakamlar diyelim ki 35'e 25. Yaklaşık 10 puan muhalif partilerde oy var. 20 puana yakın da oy kullanmayı düşünmeyen, protesto eden seçmen var. Lütfü Savaş'ı aday göstermeseydik, diğer adaylarda geriye düşerdik. Diğer tarafta biriken oylarla ancak kazanabiliriz. Hatay'da kazanmak için yaptım.

Belediye başkan adaylığını ehline vermek için elimden geleni yaptım. Hatası, eksiği vardır ama kasıt yoktur. En doğru adayların belirlenmesine katkı sağladım. CHP Parti Meclisi 2 ayda bir toplanır. Ben seçildikten sonra 12 kez toplandık. Tek seçici değildim.

AKŞENER'DEN DESTEK İSTEDİĞİ ŞEHRİ AÇIKLADI

Elimizdeki 11 belediyenin tamamını korumak istiyoruz, üstüne yeni belediyeler ekleyeceğiz. İlk akla gelen Bursa. Bursa'da her şey çok iyi gidiyor.

Balıkesir çoktan hak ettiğimiz bir seçim. Geçen seçim Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir'i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın'ı çektik. Bir başkası istedi, oraya koyduk. O kişi hem seçimi kaybetti hem AK Parti'ye geçti. Aslında çok değer verdiğim, ablam dediğim sevgili Meral Akşener. Siyasetin dışında da abla kardeş gibi olduk. O bir gün şöyle bir şey söylemişti. Ben o jesti hep bekliyorum yani... Ahmet Akın oradaydı, saygılı bir şekilde duruyordu. 'Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet, ben o borcu bir gün öderim' dedi.

Ahmet Akın kazandığı seçimi 'genel başkanlarımız istiyorsa çekilirim' dedi, ağlaya ağlaya bıraktı, ağlaya ağlaya Balıkesir'i verdik. Büyükşehir adayı yaptıkları kişi kötü bir kampanyayla seçimi AK Parti'ye verdi ve sonra da AK Parti'ye geçti. Şunu bekliyorum Meral Hanım'dan, 'Benim geçmişten bu kardeşime ve Balıkesir'e bir borcum vardı, ben gereğini yapıyorum' der mi? Ben bunu Balıkesir ve Ahmet Akın için bekliyorum. Benim tahminim böyle bir şey der. Şimdi Balıkesir'le ve Ahmet Akın'la helalleşme zamanı. Bence sayın genel başkan bunu yapar.

"İZMİR DEĞİŞİM İSTEDİ"

İzmir CHP'nin amiral gemisi olan bir yer. Biz İzmir'de ikinci yüzyılın devrimini yaptık. Aday gösterilmeyen arkadaşlarla telefonla görüştüm, kırgınlıklar olabilir, hak da veriyorum. Kimseyi kötü olduğu için aday yapmadık değil. Biz İzmir'in beklenti anketlerine baktık. İzmir bir değişim istiyor. İzmir, notu en kıt seçmen. Çünkü çok haklılar. Yıllardır partiyi sırtında taşıyor seçmen. İzmir, bir değişim istiyordu, biz bunu gerçekleştirdik. 9 tane kadın. Bugüne kadar İzmir'de 6 kadın belediye başkanı olmuş. Biz 9 kadın aday gösterdik. 9'u da seçilecek.