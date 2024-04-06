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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 23:21 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 23:22

Özgür Özel'den Hatay çağrısı: Yarın YSK önünde olacağız 

CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da AK Parti'li Mehmet Öntürk'e mazbatanın verilmesini eleştirerek, "Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız" dedi.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Özgür Özel&#039;den Hatay çağrısı: Yarın YSK önünde olacağız 

Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye başkanı adayı Mehmet Öntürk'e verme kararı aldı. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunan CHP'den yeni bir hamle geldi. 

CHP'den Hatay'da alınan söz karar sonrası dikkat çeken bir adım geldi. Özgür Özel, bu karara karşı yarın YSK önünde olacaklarını duyurdu. 

"HERKESİ YSK ÖNÜNE ÇAĞRIYORUM" 

X hesabından açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum" dedi. 

Özgür Özel'den Hatay çağrısı: Yarın YSK önünde olacağız  - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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