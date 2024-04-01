Özgür Özel'den Hatay itirazı! "Milletvekillerimizi görevlendirdik" 

01 Nisan 2024 03:26 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 03:27

Türkiye, 31 Mart sabahı yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Hatay'da 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da hangi adayın önde olduğunu merak edilirken şehirde kıran kırana yarış devam ediyor.

AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yarışı 0,51 farkla önde götürüyor. İki adayın da birbirini geçtiği gecede Özgür Özel'den itiraz geldi.

"HATAY'IN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Hatay Valisi'nin seçime müdahil olduğunu iddia eden Özel, "Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız." dedi.

Özel'in açıklaması şu şekilde:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur.

Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.