Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı için isim verdi: Anketlerde öndeyse gözümü kırpmam

06 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 06 Mart 2024 13:33

AK Parti'nin adayı Murat Kurum ile kıyasıya rekabet içinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 31 Mart seçimleri öncesi yeniden cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları gündeme geldi.

Kasım ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan indirilip Özgür Özel'in CHP liderliğine geçtiği kongredeki değişimde etkin rol oynayan Ekrem İmamoğlu ile ilgili partisinden dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası adaylığına yeşil ışık yaktı.

Halk TV'de seçim sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapan Özgür Özel'in İmamoğlu hakkındaki açıklamaları şöyle:

İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA DESTEK

"Ekrem İmamoğlu seçimi bir daha kazanırsa 4'te 4 yapmış olacak. Üçüncü başarısından sonra Ekrem İmamoğlu, anketlerde Erdoğan'ı çok rahat yenen bir görüntüdeydi. Ben öyle bir görüntüyü görürsem Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaparım.

Ekrem Bey o başarıda değilse, bir başkası o başarıyı gösteriyorsa Ekrem Bey bana, 'Sayın Genel Başkanım macera aramayalım bu arkadaşı aday yapalım, hepimiz de arkasına geçelim' der. Birbirimizin en zor günlerde nasıl partiyi, ülkeyi düşündüğünü; zaman zaman kan kusup kızılcık şerbeti içtiğimizi biliriz. Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer olduğu gibi önde olursa o adaylığı parlatıp Ekrem Bey'le bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam."

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE DE ADI GEÇMİŞTİ

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'nun adayı Millet İttifakı'nın adayı olarak geçmiş, birçok ankette İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışabilecek tek aday olduğu sonucu ortaya çıkmıştı.

Ancak İYİ Parti'nin tüm ısrarlarına rağmen 6'lı masadan adaylık için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı çıkmış, Akşener'in kalktığı masaya yeniden oturması için ise İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olarak gösterilmişti.