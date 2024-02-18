Özgür Özel'den istifalara cevap: Partinin başarısını kendi başarısı sayıyorlar 

18 Şubat 2024 14:30 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 14:33

Ankara Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirleme sürecine ve partideki istifalar yönelik açıklamalarda bulundu.

Özel, "Aday belirleme süreçleri bazı partilerde kapalı kapılarda oluyor. CHP'de hep böyledir ama bu dönem objektif kriterleri sürdürdük. Seçmenimizi dinledik, örgütümüzü dinledik, sokağın sesine kulak verdik, Parti Meclisi ve milletvekillerimiz dinledik. 3 bin araştırma yaptırdık. Adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik" diyerek süreci anlattı.

PARTİDEN AYRILANLARA CEVAP

3 bin 500 adaylık başvurusunda aday olamayanların olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini, eleştiriler açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum.

Esas konuşulması gereken, benim gönlümde manşette olan, kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, 'çjk istedim olmadı, sizi belirlediler, ben çalışmaya hazırım' dediğinde güne başlayanlar var. Kendisi için aracı aday olan arkadaşına teklif edenler var. Kampanya için kendisine belirlediği bütçeyi ilçe belediyesine teklif edenler var. 3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partliliğini kimseye tartıştırmayanlar var, partinin başarısını kendi başarısı sayan var."

ÇAĞRIDA BULUNDU

Seçmenlere çağrı yapan Özgür Özel, "31 Mart'ta oyu atın; halkçı, çalışkan, sizi gözeten belediye başkanlarını kentinizde iktidara getirin. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TÜRKİYE"

Partinin 'İşimiz Gücümüz Türkiye' sloganı hakkında da konuşan Özel, "Bu sloganla ilgili son günlerde önemli bir gündem var. Diyorlar ki, bir parti 'Üç hafta önce adayımız kullandı', bir parti '10 gün önce bilboard giydirdik.' O arkadaşlara şu çağrıyı yapıyorum. İşimiz Gücümüz Bursa sitesine bir baksınlar, İşimiz Gücümüz Sivas sitesine bir baksınlar. Bu isimlerin başvuru hakları 2 ay önce alındı. 9 Ocak'ta başvurusunu yaptığımız bu sloganımızı beğenenler varsa 'İşimiz Gücümüz Türkiye' diyen arkadaşlarımızın CHP'nin kurumsal kimliğine saygı duymasını diliyoruz" dedi.

KİMLER İSTİFA ETTİ?

Adı Esenyurt Belediye Başkanlığı için geçen eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, parti yönetimine sert eleştirilere yönelterek CHP'den istifa ettiğini 5 gün önce duyurmuştu. CHP'de deprem etkisine yol açan istifa kararının ardından 3 belediye başkanı istifa etti.

Bu istifanın ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin CHP'den istifa etti.