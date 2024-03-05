Özgür Özel'den İYİ Parti'ye 'sandık güvenliği' suçlaması: Bizi zafiyete uğrattı 

05 Mart 2024 23:11 - Güncelleme : 05 Mart 2024 23:12

Yerel seçimlere 25 gün kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in İYİ Parti değerlendirmesi ise programa damga vurdu.

"3 Mart tarihi itibariyle partide tartışma kalmadı" diyen Özel , "İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor.

3 Mart tarihi itibariyle partide tartışma kalmadı. Parti seçim için çalışıyor. Gürsel abiyle bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi ile de yaşamayız." dedi.

"İYİ PARTİ BİZİ ZAFİYETE UĞRATTI"

İYİ Parti ile geçmiş dönemde yapılan ittifakın sandık güvenliği açısından zafiyete yol açtığını söyleyen Özel, "İYİ Parti ile işbirliği sandık güvenliği açısından bizi zafiyete uğrattı. İstanbul örgütümüz o kadar güçlü sandık güvenliği alan bir örgüt ki... Orada bir sıkıntı olmaz." dedi.

Eski ortaklarına saygıda kusur etmeyeceğini belirten Özel, "Eski ortaklarıma saygılıyım ama geçmiş defterini kapattım. Ben muhalefete muhalefet etmem. İktidarın ekmeğine yağ sürersiniz." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ AÇIKLAMASI

"Kent uzlaşısı tanımı DEM'in Parti Meclisi'nin tanımıdır." diyen CHP lideri şunları söyledi:

Partinizle övünebilirsiniz neyiniz var, diye sorsanız şunu söylerim: Bütün partilerle bayramlaşırız. DEM ile görüşmelerimiz siyasi görüşmelerdir. AK Parti Meclis'te arkada sarılır. Hiç sorun değil ama neden kamuoyunda bu insanlar şeytan da arkada canciğer arkadaşsın. Kapalı kapılar ardında da görüşüyorlar. En çok bunu yapan AK Parti'dir. Tarihte ne örnekleri var. Yapmasını da şeytanlaştırmam. Kapının önünde yapana DEM'leniyor. Kapının ardından yapılınca A Haber görmeyince bir şey denmiyor.

PERVİN ÇAKAR ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

"Pervin Çakar'ın elini öptüm diye kıyameti kopardılar. Bir İsrailli bir Alman opera sanatçısının elini öpünce bir şey yok Kürt opera sanatçısının elini öpünce olay oluyor. Yine gideyim yine öperim.

Yeniden Refah Partisi sayesinde herkes AK Parti'nin ne olduğunu gördü. Dün dost olduğuyla bugün düşman. Bahçeli'ye cibiliyetsiz diyordu. Ne oldu? En çok benim ağrıma gidiyordu o söz."