Özgür Özel'den Yılmaz Büyükerşen mesajı: Tecrübesiyle katkı sağlayacak

11 Ocak 2024 21:57 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 21:59

CHP Genel Başkanı Yılmaz Büyükerşen 25 yıldır yönettiği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bu sefer CHP yönetimi tarafından aday gösterilmedi. Büyükerşen'in yerine ise belediyede genel sekreterlik koltuğunda bulunan Av. Ayşe Ünlüce aday çıkartıldı.

"25 YILLIK BÜYÜK ÖZVERİ..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bozkırın ortasında bir cennet, Anadolu'da bir Avrupa kenti ortaya çıkan, 25 yıl büyük bir özveriyle yönettiği Eskişehir'i bugünkü haline getiren ve bayrağı 54 yaşında bir kadın adaya Sayın Ayşe Ünlüce'ye devreden hocamız Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükerşen'in bundan sonra bir elinin Eskişehir'de bir elinin de Türkiye'deki CHP'li belediye başkanlarının üzerinde olacağını söyleyen Özel, birlikte çalışmaya ve Büyükerşen'in tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceklerini belirtti.

Özel, "Yılmaz Hoca'nın bundan sonra bir eli Eskişehir’de bir eli ülkemizdeki tüm sosyal demokrat belediye başkanlarımızın üzerinde olacak. Birlikte çalışmaya ve engin tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1745478350318063792