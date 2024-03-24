Özgür Özel'i şaşkına çeviren slogan! Hemen düzeltti: Evladım o mesajı mı verdik?

24 Mart 2024 20:47 - Güncelleme : 24 Mart 2024 21:00

Yerel seçimlere 1 hafta kaldı. Adayların ve parti liderlerinin de kalan bu süreçte seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, bugün İzmir'in Foça ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

"EVLADIM O MESAJI MI VERDİK?"

Konuşmasının başında hükümete yüklenen CHP lideri, meydanda atılan “İnadına CHP inadına sol” sloganını duyunca kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Daha sonrası sloganı düzelten Özel, “Evladım o mesajı mı verdik şimdi? Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi. Bu seçim; pahalılıktan bıkmış, bıçak kemiğe dayanmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi. Slogancıyı değiştirin” ifadelerini kullandı.

"PARAGRAF SORUSU GİBİ ÖNCE BENİ DİNLEYECEKSİN"

Daha sonrasında ise gülümseyerek konuşmasına devam eden Özel, “İlk o sloganı attıran arkadaş, paragraf sorusu gibi önce beni dinleyeceksin, sonra ona göre sloganı attıracaksın. Ondan sonra olacak slogan; ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ olur” dedi