Özgür Özel'in sandığından açık ara farkla çıktı!

31 Mart 2024 19:38 - Güncelleme : 31 Mart 2024 19:39

Son dakika! Seçime katılım oranı belli oldu

Son dakika! Seçime katılım oranı belli oldu

RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçları için hatırlatma

RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçları için hatırlatma

Oyunu kullanan ilk lider Özgür Özel oldu

Oyunu kullanan ilk lider Özgür Özel oldu

31 Mart Yerel Seçimleri için ilk sonuçlar gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı 1174 numaralı sandıktan CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı önde çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'da oy kullandığı 1174 No'lu sandıktan CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek açık ara farkla ilk sırada çıktı. Zeyrek 197 oy alırken, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Cengiz Ergün 42 oy aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oyunu kullandığı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1174 No'lu sandıkta 289 oy kullanıldı. CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'e 197 oy çıkan sandıktan Cumhur İttifakı adayı ve mevcut Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'e 42, İYİ Parti adayı Gürhan Özcan'a 24, Zafer Partisi adayı Gökhan Parlak'a 5, Yeniden Refah Partisi adayı Hatice Germir'e 4, Gelecek Partisi adayı

Selçuk Özdağ, BTP adayı Ayhan Baş, Demokrat Parti adayı Ahmet Gökmen ve Millet Partisi adayı Kazım Topal'a birer oy çıktı. Sandıktan Manisa Büyükşehir Belediyesi için 13 oyun da boş çıktığı öğrenildi.