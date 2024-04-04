Özlem Zengin görevden alındı mı? AK Parti'den flaş açıklama

04 Nisan 2024 18:28 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:38

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Güler'in açıklaması şöyle:

''AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.''