'Para sayma' görüntülerinin arkasında imar rantı mı var? 

12 Mart 2024 22:15 - Güncelleme : 12 Mart 2024 22:17

CHP'nin 2019 yılına ait olduğunu iddia ettiği para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün resen soruşturma başlattı. Suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan soruşturma siyaset gündemine düşerken Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'tan 'imar rantı' iddiası geldi.

TGRT Haber'de Gündem Özel programına katılan Kulat, CHP'nin 'bağış parası' savunmasına ilişkin "Ben 20 yılı aşkındır bu işlerin içindeyim. Her parti için bu geçerlidir. Çıkıp 'İl başkanlığı binası için millet bağışta bulundu' diyorlar. Allah aşkına Ramazan ayındayız, yapmayın" diyerek yorumladı.

GÖRÜNTÜLERİN ARKASINDA İMAR RANTI MI VAR?

Müteahhitlerle bir anlaşma yapılması ihtimali üzerinde duran Kulat, "Bu parayı neden veriyorsunuz? Birisi size para veriyorsa bir şey almak için verir. Bu parayı verenler müteahhitlerse sebebi bellidir. İmara açılacak araziler, arazilerdeki kat irtifakının artırılması içindir. Önce bunu bilmek lazım." dedi.

"SİYASETTE BU İŞLER BÖYLE OLUYOR"

Para transferinin çanta içinde yapılmayacağını söyleyen Kulat, "İlk gördüğüm andan itibaren ben 'bu parayı ve görüntüleri açıklamalısınız' demiştim. Açıklama yapıldı ama o açıklama devletin kurumları tarafından yeterli bulunmadı ve konu hukuka intikal etmişti.

Para transferi bu şekilde olmaz. Bunların arka planlarını inceleyin, bakın. Herkesi zan altında bırakmak istemiyorum ama siyasette bu işler bu şekilde oluyor." dedi.