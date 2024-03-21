Parfüm ürünleri taşıyan tır yandı: 1 yaralı

21 Mart 2024 22:38 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:39

Alınan bilgiye göre, B.T. idaresindeki 33 NBH 11 çekici, 33 AIF 028 dorse plakalı parfüm ürünleri yüklü tır, otoyol Tarsus-Pozantı istikameti Damlama bölgesinde, iddiaya göre lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza anında devrilen tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Trafiğin geçici olarak aksadığı kazada sürücü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.