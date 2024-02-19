Pervin Buldan siyaseti bırakacağını açıkladı: Yanından geçmeyeceğim

19 Şubat 2024 19:39 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 19:41

Eski HDP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan Artı TV’de yaptığı açıklamalarda siyaseti bırakacağını söyledi.

Artı TV'de yayınlanan bir programa katılan Pervin Buldan, milletvekilliği süresinin dolmasından sonra aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

"SİYASETİN YANINDAN GEÇMEYECEĞİM"

Buldan, “Milletvekilliğim bittikten sonra ben artık siyaseti de bırakacağım, hiçbir şekilde siyasetin yanından köşesinden, bucağından geçmeyeceğim” dedi.

"FARKLI ALANLARDA MÜCADELE EDECEĞİM"

Pervin Buldan sözlerine şöyle devam etti ;

"Mücadele etmek farklı bir şey, elbette ki bu mücadele milletvekilliğinden ibaret değil, mücadelenin farklı yönleri farklı alanları vardır, bir yerinden tutarız. Bu mücadeleyi bırakmak bize yakışmaz elbette ama siyasi arenada değil tabii, onun dışında farklı mecralarda bir sürü alan var. insan hakları kurumları var. Bu kurumlardan bir tanesinde bu mücadeleye destek sunarım." ifadelerini kullandı.