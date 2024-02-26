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26 Şubat 2024 20:57 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 21:15

Rakip büyükşehir belediye başkan adaylarının tahteravalli görüntüleri viral oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayları olan Demokrat Parti ve Saadet Partisi adaylarının tahterevalliye bindiği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Saadet Partili Halit Duyar, o anları sosyal medya hesabından "Oylar tartılmaya başladı" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Ajanslar
Ordu, Yerel Seçim, Tahteravalli, Saadet Partisi, Demokrat Parti

Türkiye 31 Mart'taki yerel seçimlere hazırlanıyor. Partiler seçim çalışmalarını yürütürken miting meydanları da hareketlenmeye devam ediyor.

Seçim öncesi Ordu'dan ise ilginç bir görüntü geldi.

Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi.

Gülümseten anlar kameraya yansıdı. Saadet Partili Duyar, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaştı.

Rakip büyükşehir belediye başkan adaylarının tahteravalli görüntüleri viral oldu - 1. Resim

Ordu'da, Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta karşılaşıp tahterevalliye bindi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Rakip büyükşehir belediye başkan adaylarının tahteravalli görüntüleri viral oldu - 2. Resim

''OYLAR TARTILMAYA BAŞLADI''

medya medya

Kaynak: Ajanslar
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