Rakip büyükşehir belediye başkan adaylarının tahteravalli görüntüleri viral oldu

26 Şubat 2024 20:57 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 21:15

Türkiye 31 Mart'taki yerel seçimlere hazırlanıyor. Partiler seçim çalışmalarını yürütürken miting meydanları da hareketlenmeye devam ediyor.

Seçim öncesi Ordu'dan ise ilginç bir görüntü geldi.

Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi.

Gülümseten anlar kameraya yansıdı. Saadet Partili Duyar, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaştı.

Ordu'da, Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta karşılaşıp tahterevalliye bindi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

''OYLAR TARTILMAYA BAŞLADI''

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