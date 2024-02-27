Rüşvet teklifi kimden geldi? Gökhan Zan'dan çarpıcı açıklamalar

27 Şubat 2024 10:50 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 10:53

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tv100'de katıldığı canlı yayında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini söyleyen Zan, kendisine açık çek teklif edildiğini de sözlerine ekledi.

Çekilmesi ve bu yarışta olmaması adına kendisine açık tek teklif edildiğini söyleyen Zan, "Ne istiyorsan sen yaz denildi. Ben bunu kabul etmedim" demişti. Zan, daha sonra ise çekilmesi için 2 kez de tehdit edildiğini açıklamıştı.

Canlı yayında konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Zan, “Kimler tarafında tehdit edildiniz ve kimler size para teklif etti?” sorusunu cevapladı.

"KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKCAĞIM"

Zan şu ifadeleri kullandı:

“Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakacağım çünkü bu hassas bir süreç. Bu süreci gerekli mercilere ulaştırdım. Partilerle ilişkisi olanlar var ama şehir dışında da parti ile ilişkisi olmayan dolaylı yoldan ortak arkadaşlarımız olan birileriyle haber yollandı görüşüldü ve aynı zamanda tehditte edildim"