Saadet Partili adayın üzerine ağaç devrildi, altından kalkamadı! O anlar kamerada

06 Mart 2024 09:40 - Güncelleme : 06 Mart 2024 09:51

Burdur Özgür Mahallesi Oto Tamirciler Sokak'ta öğle saatlerinde seçim çalışmaları yapan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan, şiddetli fırtınada devrilen ağacın altında kalarak yaralandı.Ağacın büyüklüğü nedeniyle baba-oğul kriko yardımıyla çıkarılabildi. Başkan adayı Ersan'ın bacağı kırıldı, oğlu Ersan'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ağaç altından çıkarılan Adnan ve Taha Ersan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan ayağının kırıldığı tespit edilen Adnan Ersan’ın sağlık durumu ile ilgili yayınladığı videoda “Allah’a çok şükür iyiyim. Olay anını hatırlamıyorum. Uyandığımda hastanedeydim. Şu anda sağlık ve sıhhatim yerinde. Tüm kardeşlerime selam söylüyorum. İnşallah en kısa zamanda çıkıp tekrardan çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Olay esnasında Başkan Adayı Adnan Ersay’ın yanında bulunan partili Mahmut Gün, “Parti için çalışmalara başlamıştık. Tam itfaiyenin yanındaki sokağa gelip köşeyi döneceğimiz sırada biz duvarın dibinden dönerken bir baktık ağaç rüzgar nedeniyle Başkan Adayımızın üzerine devrilmiş. Hemen koştuk çıkarmaya çalıştık. Arkadaşımız yaralı, oğlu ise ucuz atlattı. Biz de yanında gitmediğimiz için ucuz kurtulduk” dedi.

"BAŞKANIMIZ AĞACIN ALTINDA KALDI"

Bir başka gördü tanığı partili Hüseyin İnç ise, "Biz olay esnasında Başkanımızla beraberdik. 30 saniye arayla kurtulduk ama başkanımız ağacın altında kaldı, oğlu da yaralı kafası ve belinde sıkıntılar var. Başkanımıza Allah şifalar versin diyelim. Başkanımızın şu an durumu iyi gibi inşallah daha iyi olur. Ağaçlar ağır olduğu için bir şey yapamadık sadece kriko yardımıyla kaldırdık. Allah’tan itfaiye hemen yetişti. Ağaç çok büyüktü" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA AĞACIN DEVRİLME ANI KAYDEDİLDİ

Saadet Partisi Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine ağacın devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde ağacın devrildiğini fark eden Ersan’ın kaçmaya çalışsa da ağacın altında kalmaktan kurtulamadığı görüldü.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, "Seçim çalışmaları sırasında şiddetli rüzgar sebebiyle yaşanan kaza sonucu yaralanan Burdur Belediye Başkan Adayımız Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.