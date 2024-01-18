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18 Ocak 2024 05:18 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 05:19

Saadet Partisi 48 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak Belediye Başkan Adayı Cem Dereli oldu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Saadet Partisi 48 belediye başkan adayını açıkladı
Aday, Seçim

Saadet Partisi, 31 Mart 2024 seçimlerinde 3'ü il olmak üzere 48 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını bugün açıkladı. 

Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan adayı Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak Belediye Başkan adayı Cem Dereli olarak belirlendi.

Saadet Partisi'nin il ve ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Saadet Partisi 48 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi 48 belediye başkan adayını açıkladı

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adayseçim
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