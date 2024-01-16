Saadet Partisi'nden yerelde iş birliğine açık kapı

16 Ocak 2024 09:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:41

Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi, 6'lı masanın dağılmasının ardından yerel seçimlere kendi adaylarıyla gitme kararı aldı.

Temel Karamollaoğlu liderliğindeki parti, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilin belediye başkan adaylarını 3 Şubat'ta kamuoyuna duyuracak.

YENİ İTTİFAKA AÇIK KAPI

Cumhuriyet gazetesine konuşan Saadet Partili bir yetkili, şu anda hiçbir adayın netleşmediğini, prensip bakımından ters bir durum olmadığı sürece bütün bölgelerde Saadet Partisi olarak seçime gireceklerini yineledi.

Yerel seçimde iş birliğine de sınırlı ölçüde yeşil ışık yakan parti yetkilisi, hangi siyasi parti olduğu fark etmeksiniz belli yerlerde iş birliği yapabileceklerini söyleyerek ittifaka açık kapı bıraktı.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, geçen hafta yaptığı açıklamada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan övgüyle bahsederken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum hakkında ise eleştirilerde bulunmuştu. Bu açıklama, Saadet Partisi'nin İstanbul'da kimi destekleyeceğinin sinyalini verdiği şeklinde yorumlandı.

KARAMOLLAOĞLU 'İTTİFAK YAPMAKTEN ÇEKİNMEYİZ' DEMİŞTİ

Millet İttifakı'nın mayıs ayında yenilgiyle ayrıldığı seçimlerin ardından sandık sonuçlarını değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dünden bugüne ülkemizdeki siyasi partilerle seçim iş birliği, ittifak ve koalisyonlar yaptık, bundan sonra da yapmaktan çekinmeyeceğiz" diye konuşmuştu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili de açıklama yapan Karamollaoğlu, "İttifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz, anlaşmalar yapılabilir. Dünden bugüne ülkemizdeki siyasi partilerle seçim iş birliği, ittifak ve koalisyonlar yaptık, bundan sonra da yapmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.