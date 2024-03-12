Saadet Partisi'nin İBB adayı Birol Aydın: Yeşillik görünce beton dökmek şart mı?

12 Mart 2024 14:10 - Güncelleme : 12 Mart 2024 14:52

Yerel seçimlere 19 gün kaldı. Siyasi partilerin belirlediği adaylar da seçim çalışmaları kapsamında projeleri vatandaşlarla paylaşıyor. Saadet Partisi'nin İBB Adayı Birol Aydın da TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda; projelerine ve İstanbul'un sorunlarına ilişkin konuştu.

"İSTANBUL'UMUZ YORGUN, BİTKİN VE KASVETLİ BİR HALDEDİR"

Aydın'ın konuşmasından satır başları:

"İstanbul'umuz yorgun, bitkin ve kasvetli bir haldedir. Hem ekonomik şartlar hem de temel politikaların yanlışlığı insanımızı yordu. Seçmende bir küskünlük var. İstanbul'un en önemli meselesi herkese göre farklı... Saadet Partisi olarak biz İstanbul'un sorunlarını iki kategoride ele aldık; Acil olanlar ve kalıcı olanlar.

Devlet okulları ve özel okullar arasında birçok acıdan makas açığı var. Öğretmene destek, öğrenene fırsat vereceğiz. Birçok devlet okulunda hijyen eksikliği var. İstanbul'da maalesef bu kadar yatırıma rağmen bir türlü trafikte kalma süresini azaltamıyoruz. Yapay zekayı devreye alarak trafiğin sıkıştığı noktalara küçük dokunuşlarla büyük sonuçlar alacağız.

"İSTANBUL'DA BİR YEŞİLLİK GÖRÜNCE ORAYA BETON DÖKMEK ŞART MI?"

20 yıldır İstanbul'da en çok konuşulan konu; deprem... İstanbul'da bir kısım devlet arazileri imar değişikliğe tabii tutularak konutlar üretiliyor. Rant kafası, beton kafası İstanbul'da sağlıklı kentsel dönüşümü gerçekleştiremez. İstanbul'da bir yeşillik görünce oraya beton dökmek şart mı?

"KANAL İSTANBUL SUÇTUR"

Türkiye'de insanlar açlıkla mücadele ederken biz neden ultra lüks (Finans Merkezi) binalar dikiyoruz. Bir kısım idarecilerin bir gözü dolar, bir gözü euro görüyor. Kanal İstanbul suçtur, bütün 'en'ler İstanbul'a haksızlıktır.

"İSTANBUL UCUZ VE KALİTELİ GIDAYA ULAŞACAK"

En mega yaklaşım İstanbul'un nüfusunun kademeli olarak 10 milyona çekilmesidir. İstanbul ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşacak. Bebekli evlerde doğalgaz ücretsiz olacak. İş arayana ulaşım bedava olacak"