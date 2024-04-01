Saadet Partisi’nin yerel seçimde kazandığı belediyeler belli oldu

01 Nisan 2024 05:43 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 05:45

Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya'nın hayatı ve biyografisi

Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya'nın hayatı ve biyografisi

Türk halkı 31 Mart 2024 Mahalli İradeler Seçiminde belediye başkanlarını seçti. Bazı bölgelerde Gelecek Partisi ile ortak aday çıkartan Saadet Patisi Türkiye’nin çoğu bölgesinde aday çıkardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi Türkiye genelinde %1.09 oy aldı. İl belediyesi kazanamayan Saadet Partisi, 1 ilçe ve 3 belde belediyesi kazandı.

SAADET PARTİSİ'NİN KAZANDIĞI BELEDİYELER

Giresun Çanakçı Belediyesi, Elazığ Sarıcan Belde Belediyesi, Muş Merkez ilçesine bağlı Yaygın Belde Belediyesi, Elazığ Merkez ilçesine bağlı Mollakendi Belde Belediyesi.