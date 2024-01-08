Saadet ve Gelecek Partisinin ortak adayı için dikkat çeken iddia! Doğan Demir İBB adayı mı?

08 Ocak 2024 22:26 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 22:43

AK Parti ve CHP’nin İBB adayları belli olduktan sonra gözler Meclis’te grubu bulunan diğer partilere çevrildi. İYİ Parti’nin adayının merak edildiği kadar, DEM, Saadet ve Gelecek partilerinin de adayları merak ediliyor. TBMM’de ortak grubu bulunan Saadet ve Gelecek Partisinin İstanbul 3. Bölge milletvekili olan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Doğan Demir’in aday gösterileceği iddiaları siyaset gündeminde konuşuluyor.

Söz konusu iddia Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ve Murat İde’nin Medya Kritik programında gündeme getirildi. Programda İstanbul Oto Galerici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan ve CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan’ın X’den yaptığı paylaşıma yer verildi.

“DOĞAN DEMİR’İN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR”

Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Saadet Partisi ve Gelecek Partisinden İstanbul'a Alevi aday. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak grubundan İstanbul'da sürpriz aday. CHP listelerinden Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili seçilen Doğan Demir'in ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için öne çıkıyor.”

DOĞAN DEMİR KİMDİR?

Aslen Muş Vartolu olan Doğan Demir, 1992 yılında CHP yeniden kurulurken Kocaeli Derince'de kurucu gençlik kolları başkanı olarak uzun yıllar görev yapmış, daha sonra İl Sekreterliği, Başkan Yardımcılığı, 2004 - 2009 yılları arasında belediye meclis üyeliği yapmıştır.

2009 - 2013 yılları arasında Türkiye'nin en büyük ve örgütlü Alevi kurumu olan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanlığı, 2013 - 2019 yılları arasında da derneğin Genel Başkanlığı’nı yapmıştır. Aynı zamanda Alevi kurumlarının çatı kuruluşu olan Alevi Bektaşi Federasyonu’nda Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür.