Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'nun, görev devretmeden ihale verdiği iddiasına cevap

05 Nisan 2024 20:41 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 20:44

Tuzla Belediye Başkanlığı görevini 3 dönem yapan Dr. Şadi Yazıcı, görev bırakması gerekirken usulsüz ihale yaptığı iddialarına yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yazıcı'nın görevi bitmişken 62 milyonluk bir ihale yaparak birilerine verdiğini öne sürmüştü.

Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

“Sosyal medya ve bir takım haber kanallarında Tuzla Belediyesi’nin yeni seçilen yönetime devrini geciktirmeye çalıştığımız ve usule aykırı işlemler yaptığımız yolunda gerçeklerle ilgisi olmayan paylaşımlar nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Öncelikle yeni seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ü tebrik ediyorum. Mazbatasını alan ve görevi devralan sayın başkana başarılar diliyorum.

Türkiye’de seçim sürecini siyasi partiler birlikte yürütmektedirler. Her bir siyasi parti seçmeninin kullandığı her bir oyun doğru sayılması ve sonuçlarda yer almasını sağlamak noktasında azami gayret sarf etmekle yükümlüdür. 31 Mart 2024 seçimlerinde şüphe duyulan sayımlar için sandıklara itiraz bir haktır. AK Partimiz Tuzla’daki sayım itirazlarını bu sebeple yapmıştır. İtirazların ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu süreçleri bulunmaktadır. Nihayet bu süreçler tamamlanmıştır. Bir gecikme, geciktirme söz konusu değildir.

Paylaşımlarda bahse konu edilen iki hususta kamuoyunu bilgilendirmek isterim:

1. Giderayak ihale yapıyorlar iddiası. Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen ihale, ihale süreci 2023 yılında başlayan 15 Ocak 2024 tarihinde yapılan bir ihaledir. Yapılan itirazlar nedeniyle ihale 20 Şubat 2024 tarihinde yenilenmiştir. İhale sözleşmesi yasal süresi içinde 02.04.2024 tarihinde imzalanmıştır. Yeni bir ihale söz konusu değildir. Yasal süreç gereği imzalanan bir sözleşmeden bahsedilmektedir. İmzalanan bu sözleşme yeni başkan tarafından devam ettirilebilir, uygun görülmezse iptal edilebilir, yenilenebilir.

2. Tuzla Belediyesi’ne ait bir alanı elden çıkardığımız iddiası. 75 bin metrekare bir alanı giderayak elden çıkardığımız iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Sözkonusu alan Tuzla Belediye Encümeni’nin 068 nolu Kararıyla 24 Ocak 20223 tarihinde Tuzla Belediyesi’nin şirketi olan TUZYAP’a satışı gerçekleştirilen, TUZYAP’ın gelir getirici bir iş olarak projelendirdiği, yapım işlerini büyük oranda tamamladığı, satışlarını gerçekleştirdiği bir alandır. TUZYAP, alanla ilgili Tuzla Belediyesi’ne yapması gereken ödemeleri yapmıştır.Tuzla’nın yeni belediye başkanı Sayın Bingöl de şeffaf olan bütün süreçleri zaten görecektir. Belediyenin arsasını elden çıkarma gibi bir durum bulunmamaktadır. Her iki işlem ve bütün işlemlerimizle ilgili gönlümüz ferahtır. Tuzla Belediyesi’ni, şahsımı, seçim sistemimizi zan altında bırakan paylaşım sahiplerini yasal haklarım saklı kalmak üzere akla, izana, insafa davet ediyorum."