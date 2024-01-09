Saldırıya uğrayan Fatih Camii imamına İmamoğlu'ndan ziyaret

09 Ocak 2024 18:32 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 18:33

Dün akşam saatlerinde Fatih Camii’nde meydana gelen olayda Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ömer S. isimli saldırgan kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla ağır yaraladı.

Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı daha sonra adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cami İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti.

İmamoğlu X Platformu'ndan ziyarete ilişkin görüntüleri paylaşırken, "Dün saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamımız Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik, sağlık durumu iyi. Bu vesileyle bir kez daha saldırıyı kınıyor, imamımıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e acil şifalar diliyorum" dedi.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1744685793996570860