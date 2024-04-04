Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan görevi devraldı

04 Nisan 2024 19:17 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:18

AK Parti tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Halit Doğan, 31 Mart yerel seçimlerde oyların yüzde 42,17’sini alarak belediye başkanı seçildi.

Halit Doğan için devir teslim töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen törenle Başkan Halit Doğan eski Belediye Başkanı Mustafa Demir’den görevi devraldı.

"MAKAMLARIN HEPSİ İMTİHANDIR"

Törende konuşma yapan Doğan, "Bu nihayetinde bir bayrak değişimidir. Mustafa Demir bizim kurucu il başkanımızdır. Samsun’daki AK Parti’nin kuruluş beyannamesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Demir’in imzası var. Bu bizim için önemli bir hizmettir. Sizden bu bayrağı devralmak bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Samsun, Karadeniz’in önemli bir şehri, parlayan yıldızıdır. Biz de geçmişte tüm belediye başkanlarımızdan aldığımız tecrübeyi, birikimi, inşallah daha ileriye taşırız. Allah hayır duası alacak işler yapmayı nasip etsin. Makamların hepsi imtihandır. Allah bu imtihanı verebilmeyi nasip etsin. Samsun bu seçim sonucunda gerçekten en az yara ile en karlı atlatan illerden bir tanesi oldu. Bu Samsun’un ileriye taşıma noktasında önemli bir mihenk taşı olacaktır" dedi.

"SAMSUN'U HEM TÜRKİYE'DE HEM DE DÜNYADA ÇOK HATIRI SAYILI BİR YERE GETİRECEK"

Eski Başkan Mustafa Demir ise, "Şu anki seçimde ortalama baktığımızda çok ciddi bir oyla kazanan Halit Doğan kardeşime görevi devrederek ayrılıyorum. Hakikaten diğer başkanlarla birlikte Samsun’da çok verimli bir 5 yıl geçirdik. Bunlar kamu hizmeti, Allah rızası için yapılan makamlardır. Samsun Türkiye’nin en eski belediyelerindendir. Herkes karınca kararınca bir şey kattı bu şehre. Bugün bu şehir o hizmetlerin birikimidir. Samsun’da açıkladığımız tüm programları tamamladık. Bayrağı Halit kardeşim devralıyor. Kendisi çok güzel bir lansman hazırladı. Onların gerçekleşmesi zaten Samsun’u hem Türkiye’de hem de dünyada çok hatırı sayılı bir yere getirecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Doğan ile Mustafa Demir birbirlerine çiçek takdim etti. Eski Başkan Demir belediye mührünü yeni Başkan Doğan'a vermesiyle tören son buldu.