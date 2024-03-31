31 Mart 2024 20:05 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:13
Sandıkların açılmasının ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Büyükşehir tamam
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş'tan oy sayımlarına başlanmasının ardından ilk açıklama geldi.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Türkiye, 81 ilde sandık başına gitti. Seçim yasaklarının kalkmasıyla beraber oylar sayılmaya başlandı. Sandıkların açılmasıyla beraber ilk veriler gelirken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş'tan da ilk açıklama geldi.
Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Yavaş, "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr