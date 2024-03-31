Şanlıurfa seçim sonuçları... Şanlıurfa'da hangi aday önde? İşte Şanlıurfa'da canlı seçim sonuçları...

31 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:42

31.03.2024 13:41

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eşi Neslihan Çeber ile Emine Cuma Uçar İlkokulunda 1311 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Vali Çeber, basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçim hayırlı olmasını dileyerek, şunları aktardı:

"Eşimle birlikte demokratik ödemiz olan oylarımızı kullandık. Gaziantep’te sabah 5 itibariyle sandık kurullarımızın gözetiminde kuryelerin marifetiyle bütün oy pusulaları oy kullanılacak yerlere sevk edildi ve saat 7 itibariyle sorunsun olarak bu işlemler tamamlandı. Saat 7 itibariyle 286 okulumuzda 3474 sandıkta oy kullanma işlemleri başladı ve sorunsuz olarak devam ediyor. Birkaç küçük olayın dışında, seçimi sekteye uğratacak, bizleri üzecek, demokrasiye gölge düşürecek bir olay yaşanmadı."

31.03.2024 13:25

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Şanlıurfa'da sabah saat 07.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Şanlıurfa'da oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak. Kentte 1 milyon 252 bin 96 seçmen bulunuyor. Okul binalarında kurulan bin 604 binada, oy kullanma işlemleri gerçekleşiyor.

Seçim güvenliği için 8 bin 870 kamu personeli sandık başlarında, 11 bin 230 jandarma ve polis memuru ise sahada görev alıyor.

31.03.2024 13:19

31 Mart yerel seçimleri için milyonlarca vatandaş oyunu kullanıyor. 81 il 922 ilçede belediye başkanları belli olacak. 6 Şubat depremiyle sarsılan Şanlıurfa'da seçim AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar arasında çekişmeli geçecek. "Şanlıurfa'da 'da kim kazanıyor?" sorusunun cevabı ise oy verme işleminin biteceği saat 17.00'da ve YSK'nın yasakları kalktıktan sonra belirmeye başlayacak.

Şanlıurfa adayları: AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar, İYİ Parti adayı Sinan Çelik, ANAP adayı Halil Güneş, Metin Kaplan, Celaledin Erkmen, Halil Çalışkan, Suphi Kaya, Mehmet Kuşcu, Ali Tutuş, Muzafer Yağmur, Ferit Çevik, Halil Akdağ, Mustafa Koyuncu, Emin Özaslan, Ahmet Çalışkan, Mehmet Ay, Abdi Yıldızsoy, Ömer Hurma, Abdullah Al, Hasan Kaplan, Resul Bebe, Mustafa Ataca

Yer: Şanlıurfa