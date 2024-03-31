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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Şanlıurfa'da sandık başında taşlı sopalı kavga
31 Mart 2024 14:21 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:22

Şanlıurfa'da sandık başında taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'dan muhtarlık seçimleri tartışmasında sandık başında taşlı sopalı kavga çıktı. Harran'a bağlı Akkuş Mahallesinde iki grup okul önüne taşlı sopalı birbirine saldırdı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr

31 Mart Yerel Seçimlerinde özellikle kırsal bölgelerinde muhtarlık kavgaları haberleri üst üste gelmeye başladı. Şanlıurfa Harran'a bağlı kırsal Akkuş Mahallesinde muhtarlık sebebiyle çıkan tartışmada iki grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

Jandarma ekipleri bölgeye müdahale ederken çok sayıda kişi şiddetli kavga sırasında yaralanarak bölge hastanelerine sevk edildi. Polis

 Süleymaniye Mahallesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Okulunda çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir kişi darp edilerek yaralandı.  Kavgaya polis ekiplerinin müdahale etmesiyle büyümeden sonlandı. 

Bir diğer kırsal bölge Sultantepe mahallesindeki kavgasında silahlar konuştu. Bir kişi bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Bölgedeki jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

 

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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