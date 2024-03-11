Sarıyer'de bağımsız aday damga vurdu! CHP'nin oyları bölündü, AK Parti öne geçti

11 Mart 2024 21:57 - Güncelleme : 11 Mart 2024 21:58

Yerel seçimlere 19 gün kala sahada İstanbul'da yarış kıran kırana geçiyor. İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında başa baş geçen yarışta gözler bir yandan da ilçelere çevrildi.

Sarıyer'de CHP'li belediye başkanı Şükrü Genç yeni yönetim tarafından aday gösterilmedi. Oktay Aksu ile yarışa giren CHP'ye anketlerden şok etkisine sebep olacak bir sonuç geldi.

OYLAR BÖLÜNDÜ, AK PARTİ'YE YARADI!

Sarıyer Cumhur İttifakı adayı Hüseyin Çoşkun, Areda Araştırma'nın son anketinde öne geçti. Çoşkun anket sonuçlarında yüzde 34,1 oy alırken, bağımsız olarak seçime giren Şükrü Genç ise yüzde 32,2 ile ikinci sırada yer aldı. CHP'nin adayı Oktay Aksu ise yüzde 24,3'te kaldı.

"CHP SEÇİMİ KAYBEDECEK"

2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Şükrü Genç, Sarıyer'de yüzde 55,9 oy almıştı. Geçtiğimiz günlerde TGRT Haber'e konuk olan Genç, CHP'nin adayının Sarıyer'in dinamiklerine hakim olmadığını ve seçimi kaybedeceğini öne sürmüştü.

Mevcut seçilen adayın Sarıyer'e uygun olmadığını ve Oktay Aksu isminin coğrafyaya yabancı olduğunu söyleyerek, "Kimse burada kendini yabancı hissetmez. Dışarıdan birini belediye yadırgar. Açıklanan adayın anketlerde puanı düşük. Benim mevcut adaya destek vermem seçimi bize geri getirmez" diye konuştu.