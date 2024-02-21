Saruhanlı'da seçime giremeyen CHP'den Saadet formülü! 

21 Şubat 2024 20:12 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 20:14

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre dün 17.00'da sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi başvurularını saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kuruluna sunması gerekirken, 8 dakika gecikmeyle 17.08’de sundu. CHP’li belediye başkanı Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.

SORUNA SAADET PARTİLİ ÇÖZÜM

Sabah erken saatlerde Saadet Partisi ile görüşmeye başlayan CHP'li heyet, Saadet Partisi'nin logosu ve çatısı altında seçime girmeye karar verdiklerini duyurdu.

"TÜRKİYE İTTİDAKI'NI KURUYORUZ"

Başkan Bilgin'İn açıklamasının ardından CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Saadet Partisi il başkanımız ile birlikteyiz. Bundan sonraki süreçte daha önceki ittifak ortağımız, şimdi de Türkiye ittifakını kuracağımız Saadet Partisi ile birlikte Zeki Başkan'ımız Saadet Partisi'nden belediye başkan adaylığı başvurusunu yapacak Saadet Partisi logosu ile..." dedi.

SAADET'İN ADAYI ÇEKİLDİ

Açıklamanın ardından Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu Saadet Partisi'nde İlçe Seçim Kuruluna yapıldı. Saadet Partisi'nin başkan adayı Sezai Zeytinli ise adaylıktan çekildi.