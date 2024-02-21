Seçim afişi sökülen Murat Kurum'dan CHP'ye tepki: Hani nerede demokrasi?

21 Şubat 2024 13:10 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 13:59

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Kadıköy'deki seçim afişlerinin sökülmesi geçen hafta gündem olmuştu.

'Kadıköy Murat'ına hazır' şeklindeki pankartın CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine toplatılarak çöp arabasına atıldığı iddia edilmişti.

"NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR"

Murat Kurum yaşananlar üzerine açıklamada bulundu. CHP'yi eleştiren Kurum, "Sorsanız demokrasiden bahsederler. adalet derler, hak derler, hukuk derler ama maalesef söylemden öte geçemediklerini her zaman bize ispat ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yaşananların detaylarını paylaşan Kurum "Bizim parasını ödediğimiz billboardlara zabıtaları gönderiyorlar gece gelip kendi reklamlarını yapıştırıyorlar. Hani nerede demokrasi? Öyle bir telaşlandılar ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yapıyorlarsa yapsınlar biz bu seçimi farkla alacağız" dedi.