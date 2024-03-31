Tgrt Haber
İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Seçim Günü İstanbul'da okullar doldu taştı! Yollar bomboş kaldı
31 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:06

Seçim Günü İstanbul'da okullar doldu taştı! Yollar bomboş kaldı

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
Seçim Günü İstanbul&#039;da okullar doldu taştı! Yollar bomboş kaldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. İstanbul'da, vatandaşlar erken saatlerden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı.

Oy kullanma işleminin sürdüğü İstanbul'da, vatandaşlar oy verdikten sonra güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti.

İSTANBUL'UN YOLLARI BOMBOŞ KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 4, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 8 olarak ölçüldü.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...