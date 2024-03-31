31 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:06
Seçim Günü İstanbul'da okullar doldu taştı! Yollar bomboş kaldı
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. İstanbul'da, vatandaşlar erken saatlerden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı.
Oy kullanma işleminin sürdüğü İstanbul'da, vatandaşlar oy verdikten sonra güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti.
İSTANBUL'UN YOLLARI BOMBOŞ KALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 4, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 8 olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber