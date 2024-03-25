Seçim öncesi kritik hamle! Parti kararını duyurdu: Cumhur İttifakı'nı destekleyecekler

25 Mart 2024 15:07 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:15

Milyonlarca kişinin sandık başına gidip oy kullanacağı seçimlere sayılı günler kaldı. Adayların çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Alanya'da Anavatan Partisi'nden kritik bir açıklama geldi.

Partiden yapılan açıklamada; Alanya'da yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldıkları duyuruldu. Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Ramazan Durdu Söyler, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Adem Murat Yücel'e sonsuz destek vereceklerini söyledi.

Söyler konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımızı tanıyoruz, biliyoruz. Yıllardır Alanya'ya eşsiz hizmetler kazandırdı. Yeni dönemde de bu hizmetlerin dahası için başkanımıza ve ekibine olan desteğimizi gösterecek, kendisini ve ekibini yeni dönemde de Alanya Belediyesi'nin başında göreceğiz."

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel de konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Anavatan Partisinin tüm kıymetli kadrolarına ve üyelerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ın izni, birliğin gücüyle 31 Mart yerel seçimlerinden de zafer ile çıkacağımızdan şüphemiz yok. Birliğin gücüyle birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. Ayırmadan ayrıştırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanlığına yeni atanan Sayın Ramazan Durdu Söyler'e de yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum"