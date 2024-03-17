Seçim öncesi dikkat çeken yakınlaşma! İYİ Partililer MHP kurultayında

17 Mart 2024 13:49 - Güncelleme : 17 Mart 2024 13:58

55. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı bugün gerçekleşti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin tek aday olarak katıldığı kongrenin dikkat çeken misafirleri de vardı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un yanı sıra İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz da kongre salonunda hazır bulundu.

Daha önce MHP'nin davet göndermediği İYİ Parti'nin 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere çok az bir süre böyle bir organizasyon için davet gitmesi, bu davetin de üst düzey temsille karşılık bulması dikkat çekti.

Siyasi kulisler, 14 Mayıs Seçimleri'nden sonra Millet İttifakı'nı dağıtan ve yerel seçimlerde CHP ile arasına mesafe koyan İYİ Parti'nin MHP ile yakınlaşmaya başladığı yorumunu yaptı.

"MURAT İDE: ZAMANLAMA MANİDAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın müşaviri Murat İde, MHP'den ilk defa İYİ Parti'ye davet geldiğini bildirdi. X hesabından bir paylaşım yapan İde, "MHP kongrelerinde İYİ Parti'ye hiç davet yapılmazdı.. İlk kez bu kongreye davet yapılmış.. Açılış konuşmasını "Semih Yalçın'ın yaptığı kongreye genel başkan yardımcısı Hakan Şeref Olgun katıldı... Siyasetin normalleşmesi kıymetli elbette... Ama zamanlama da manidar... " dedi.

Hakan Şeref Olgun ve Ayfer Yılmaz

ATİK: İTTİFAKLA YAN YANA GELEBİLİRLER

Diğer yandan TGRT Haber canlı yayınında MHP Kurultayı'nı değerlendiren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İYİ Parti'ye yapılan davetin önemine dikkat çekti. MHP'den daha önce de İYİ Parti'ye birkaç kez 'yuvaya dön' çağrısı yapıldığını ifade eden Atik şunları söyledi:

"Daha önce MHP'nin çağrıları cevapsız kalmıştı. Siyasetin bu gergin ortamında İYİ Parti'nin temsil ediliyor olması çok önemli. MHP Kurultayında Ayfer Yılmaz ve Hakan Şeref Olgun tarafından temsil ediliyor. İki parti arasında gerilimin sona ermesi açısından... Çok ağır ifadeler kullanıyordu Bahçeli, bir taraftan davet ediyordu bir taraftan da sert yorumlar yapıyordu. Seçimlere 14 gün kala bu çağrıların, davetlerin İyi Parti'ye yapılması da özellikle üzerinde durulması gerekiyor. İYİ Parti'nin burada olması 31 Mart'tan sonra, tek başına işaret olarak değerlendirmek kolay değil belki; ama bu, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'yla belli başlık konularda yan yana gelebileceğinin işareti olarak da yorumlanabilir."