Seçim öncesi kritik hamle! Bir aşiretten daha AK Parti'ye destek kararı

21 Mart 2024 12:29 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:46

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Partilerin belirlediği adayların seçim çalışmaları devam ederken peş peşe adaylara destek açıklamaları geliyor. Batman'da Türkiye'nin en kalabalık aşiretlerinden Dereveri aşiretinden AK Parti adayına destek açıklaması geldi

Dereveri aşireti dernek başkanı Esat Ekremoğlu öncülüğünde bir araya gelen aşiretin kanaat önderleri ve Ekremoğulları şirketi yönetimi ile yüzlerce çalışanı, yaptığı istişarelerin ardından yerel seçimlerde AK Parti'ye katılma kararı aldılar ve Adil Sebati Ceylan'ı destekleyeceklerini duyurdular.

"SEÇİME GİDECEĞİZ VE BAŞARILI OLACAĞIZ"

Yapılan toplantının ardından İHA muhabirine konuşan Dereveri aşireti dernek başkanı ve Ekremoğulları yönetim kurulu başkanı iş adamı Esat Ekremoğlu, “Belediye başkan adayımız bizleri ziyaret ederek onurlandırdılar. Bizde Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti Belediye başkan adayı Adil Sebati Ceylan’ı destekleyeceğiz. Burada toplu bir şekilde akrabalarımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla, şirket gruplarımızla söz veriyoruz bundan sonra AK Parti Belediye Başkan adayıyla toplu bir şekilde seçime gideceğiz ve başarılı olacağız. Allah muvaffak etsin ve başarılar diliyorum” dedi.