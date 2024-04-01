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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 08:15 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 08:31

Seçim zaferini şükür namazı ile kutlayan CHP’li başkan ilk icraatını açıkladı!

31 Mart Yerel Seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Akın, zaferini şükür namazı ile kutladı. Yaklaşık yüzde 50 oy alarak zafer kazanan Akın, tarihi Zağnos Paşa Camii'nde esnaflarla birlikte sabah namazını kıldı ve şükür duasında bulundu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı güne şükür namazı ile başladı. Atatürk'ün hutbe okuduğu cami olarak da bilinen Zağnos Paşa Camii'nde sabah namazını kılan Akın, namaz sonrası cami cemaati ile sohbet etti. Daha sonra Zağnos Paşa türbesine giderek dua okudu.

Seçim zaferini şükür namazı ile kutlayan CHP’li başkan ilk icraatını açıkladı! - 1. Resim

“İŞLERİNE DEVAM EDECEKLER”

Namaz sonrası cami cemaati ile sohbet eden Akın, Zağnos Paşa türbesine giderek dua okudu. İHA mikrofonlarına özel açıklama yapan Ahmet Akın, ilk icraatını açıkladı. Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum. Sıkıntı korku olmasın. Onları rahatlatalım. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.

Seçim zaferini şükür namazı ile kutlayan CHP’li başkan ilk icraatını açıkladı! - 2. Resim

BELEDİYE PERSONELİYLE KONUŞTU

Kendisini cami bahçesinde gören vatandaşlar ise Ahmet Akın ile selamlaştı. Yaşlı bir teyze ise yanına yaklaşarak "Sen seçime giderken, ben sana 3 tane Ayetel Kürsi okudum. Allah yolunu açık etsin evladım" dedi. Akın, daha sonra sabah temizliği yapan belediye personelleri ile konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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