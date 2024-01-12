Şehit haberleri sonrası partiler aday tanıtım toplantılarını erteledi

12 Ocak 2024 22:52 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 00:16

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak tarihinde çıkan çatışmalarda 6 askerimizin şehit düştüğünü duyurdu.

Çatışmada 7 askeremiz yaralanırken 3 askerimizin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralı askerlerin tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevkleri gerçekleşti.

TANITIM TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Kahreden haber sonrası siyasilerden peş peşe kınama ve başsağlığı mesajları yayımlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa’da gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantısını ve tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.

Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağıran CHP lideri Özel, "Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun." dedi.

İYİ PARTİ'NİN ANTALYA KAMPI İPTAL EDİLDİ

CHP'nin şehit haberleri sonrası aday tanıtım toplantısını ertelemesinin ardından İYİ Parti'den de hamle geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 13-14 Ocak’ta yapılacak etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

AK PARTİ'DEN DE İPTAL KARARI GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın kararıyla ertelenmiştir" açıklamasında bulundu.