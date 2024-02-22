Sinan Oğan'dan TİP'e 'cehennem kapıları' tepkisi: İki yüzlüsünüz

22 Şubat 2024 09:24 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:26

Sinan Oğan'ın 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi söylediği "İkinci tura kalamadığımız takdirde cenneti vadedemezsek de cehennemin kapılarını kapatacağız" sözünü hatırlatan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) paylaşımına kontra geldi.

O dönem seçime ATA İttifakı'nın adayı olarak giren ancak ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiği için eleştirilerin hedefi olan Sinan Oğan, kendisine yapılan göndermeye cevap verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TİP ve DEM Parti'yi hedef alan Sinan Oğan, "Madem ben oy bölmüşüm. Siz kanamayacağınız halde CHP'li belediyelerin olduğu yerde aday çıkararak bana yönelttiğiniz suçların aynısını yapmıyor musunuz?" diyerek yüklendi.

Oğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ADAMA SORMAZLAR MI İKİ YÜZLÜLER!"

"Ey TİP, ey DEM ve türevleri, sizden ala şeytan mı var?

Şimdi iyi dinleyin; madem benim siyasi tercihim yanlış, madem ben oy bölmüşüm, madem ben CHP adayı Sn. Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesini ve Sayın Erdoğan’ın kazanmasını sağlamışım vs. Peki adama sormazlar mı bre ikiyüzlüler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2 turlu bir seçimdi ve ben tercihimi 2. turda yaptım. Belediye seçimleri ise tek turlu bir seçim ve siz kazanamayacağınızı bildiğiniz halde İstanbul dahil her yerde ve özellikle de CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde aday çıkararak bana yönelttiğiniz suçlamaların aynısını yapmıyor musunuz?

Kaldı ki ben sol değil milliyetçi bir tabanda siyaset yapan birisiyim. Hem solcu olduğunuzu iddia edeceksiniz hem de solcu olduğunu iddia eden belediye başkanları karşısında aday çıkaracaksınız, sonra da utanmadan 'ilkeli' siyaset yaptığınızı iddia edeceksiniz öyle mi?

"BİZİ OY BÖLMEKLE SUÇLAYANLAR UTANMADAN ADAY OLDU"

Örneğin İstanbul’da, Hatay’da vs. oy bölmüş olmuyor musunuz? İki yüzlüsünüz!

Bizi oy bölmekle suçlayan ne kadar parti ve siyasetçi varsa hepsi belediye seçimlerinde ya aday çıkardı veya aday oldu utanmadan. Cehennemin kapıları sizin ve kuzeniniz DEM parti ve sizin gibi bölücü siyaset yapanların üzerine sonsuza kadar kapanmıştır çok şükür!"