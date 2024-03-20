Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var

20 Mart 2024 20:37 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:38

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Şırnak Cizre'de DEM Parti mitingi sonrası izinsiz gösteri düzenleyenler ortalığı karıştırdı.

POLİSE TAŞLARLA SALDIRDILAR

DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polisin 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

Ara sokaklarına kaçan grup, polis ekibinin müdahalesiyle dağıtıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.