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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 20:37 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:38

Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var

Şırnak’ın Cizre ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteri düzenleyen ve polise saldıran gruba ekipler müdahale etti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Şırnak Cizre'de DEM Parti mitingi sonrası izinsiz gösteri düzenleyenler ortalığı karıştırdı.

POLİSE TAŞLARLA SALDIRDILAR

DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı.

Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polisin 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

Ara sokaklarına kaçan grup, polis ekibinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var - 3. Resim

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var - 4. Resim

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var - 5. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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