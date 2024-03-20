20 Mart 2024 20:37 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:38
Şırnak'ta DEM Parti mitingi sonrası ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltı var
Şırnak’ın Cizre ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteri düzenleyen ve polise saldıran gruba ekipler müdahale etti.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Şırnak Cizre'de DEM Parti mitingi sonrası izinsiz gösteri düzenleyenler ortalığı karıştırdı.
POLİSE TAŞLARLA SALDIRDILAR
DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Polisin 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.
Ara sokaklarına kaçan grup, polis ekibinin müdahalesiyle dağıtıldı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı