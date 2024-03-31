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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Şırnak'ta sandık başında olay çıkaran DEM'lilere gözaltı
31 Mart 2024 16:23 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:25

Şırnak'ta sandık başında olay çıkaran DEM'lilere gözaltı

Şırnak'ta oy kullanma işlemi esnasında asker ve polise hakaret eden DEM Partililer gözaltına alındı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemi devam eden Şırnak'ta bazı DEM Partililerin seçmenlere hakaret ettiği öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Vatani hakkını yerine getirerek oy kullanmaya giden kahraman Türk askerine “Kölesiniz siz köle”, “Hırsızlar”, “Onursuzlar” ve “Onursuz haysiyetsizler” diye hakaretler yağdıran DEM Partililer kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şırnak'ta sandık başında olay çıkaran DEM'lilere gözaltı - 1. Resim

AK PARTİLİ BAŞKANA SALDIRI

Öte yandan DEM'lilerin terör estirdiği bir diğer il ise Şanlıurfa. Şanlıurfa Halfeti'de DEM'li bir grup AK Parti Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'a saldırdı.

Şırnak'ta sandık başında olay çıkaran DEM'lilere gözaltı - 2. Resim

DEM Partili Sırrı Sakık, oy kullanan güvenlik güçlerini ve vatandaşı hedef alarak "Siz kimsiniz ya? Hırsız var bu kentte hırsız var. Kürt coğrafyası bir İstanbul etmedi, bir Ankara etmedi. Sizin bu şehirle hiçbir ilişkiniz yok" skandal ifadeler kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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