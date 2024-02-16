'Siyaseti bırakmadım' diyen Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretinde! Arkasındaki söz dikkat çekti 

16 Şubat 2024 13:17 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 13:21

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretlerine başladı. Geçtiğimiz hafta "Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var" diyen Kılıçdaroğlu bugün esnafla kahvaltı yaptı.

Ankara Ostim’de bulunan Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde bir oto tamircinin kahvaltı sofrasına oturan Kılıçdaroğlu, çay simit eşliğinde esnafla sohbet etti.

ARKASINDAKİ SÖZ DİKKAT ÇEKTİ

Medyaya servis edilen görüntülerde Kemal Kılıçdaoğlu'nun oturduğu taburenin arkasındaki sözde yazan "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" notu sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada sözün, mevcut CHP yönetimine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yapıldığı yönünde yorumlar geldi.

"DEĞİŞİM" ÇAĞRISINI ELEŞTİRMİŞTİ

Seçim yenilgisinin ardından 25-26 Kasım'da kurultaya giden CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti. CHP'nin eski lideri seçimin hemen ardından 'değişim' çağrısı başlatan İmamoğlu için, "Zor bir süreçten geçtik, ama yenilgiyi de erken kabullendik. Hatasızız demiyorum ama seçim sonuçlarını hiçbir kurulda tartışmadan değişim çağrısı yapıldı. Son derece yanlıştı" demişti.