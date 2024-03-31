Siyasiler oylarını kullandı

31 Mart 2024 13:51 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:15

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı. Kurum, "İnşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız" dedi.

Kurum sözlerine şöyle devam etti;

"Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul'da, İstanbul'un geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan oylarını kullanmalarını istiyorum. Sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp, kullandıkları oylara sahip çıksınlar. İnşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda, adından saraçhanede bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimize paylaşacağız"

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL OYUNU MEMLEKETİ MANİSA'DA KULLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Manisa'da kullandı.

Eşi Didem, kızı İpek Özel ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na gelen Özgür Özel, okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Özel, oyunu 1174 numaralı sandıkta kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirtti.

Özel, seçimin sorunsuz ilerlediğini belirterek, herkesi sakinliğini korumaya, itidalli davranmaya davet etti.

EKREM İMAMOĞLU OYUNU KULLANDI

CHP İBB Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde bulunan Emin Yüksel İmam Hatip Lisesi’ne ailesiyle birlikte gelerek 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, “Hayırlı olsun, bütün büyükşehirler bütün ilçeler beldeler milletimize huzuru barışı bir arada yaşama mutluluğu inşallah bolluğa berekete vesile olur. Selim ilk kez oyunu kullandı. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz ondan heyecanlandı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BAHÇELİ: ÇOK DAHA GÜZEL SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, yeni yüzyılın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

MERAL AKŞENER: HER ŞEY İYİ OLACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu eşi Tuncer Akşener’le birlikte kullandı. .

Akşener, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere ilişkin il ve ilçelerde esnaf ziyareti gerçekleştirerek propaganda yaptığını hatırlatan Akşener, "Bedensel bir çalışma olduğu için baya da yoruldum. İnşallah hayırlısı olur. Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum, bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Akşener, seçimin Ankara’da çok ilginç geçeceğini söyleyerek, "Her şey iyi olacak. Bizim durumumuz iyi olacak" dedi.

MANSUR YAVAŞ: SEÇİMLERİN SONUCU HAKKINDA HİÇBİR TEREDDÜDÜMÜZ YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve kayınvalidesi Nevin Kıvanç ile birlikte oyunu Ankara’da kullandı.



Oy kullanmasının ardından açıklamada bulunan Yavaş, “Oylarımızı kullandık. Ankara için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur. İnşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde görüşmek üzere” dedi.

TURGUT ALTINOK: KAZANAN ÜLKEMİZ VE ŞEHİRLERİMİZ OLSUN

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." dedi.

MUHARREM İNCE OYUNU KULLANDI

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ve eşi Ülkü İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4683 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, “Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü fakat bu düğün meşru ama adil değil” dedi.

DEVA PARTİSİ LİDERİ BABACAN: DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Babacan, Çankaya ilçesindeki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4624 numaralı sandıkta eşi Zeynep Babacan ile oy kullandı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Babacan, "Bugün gerçekten Türkiye için güzel bir gün. Demokrasimizin işlediği, böylesine zor bir coğrafyada vatandaşlarımızın sandığa yoğun ilgi gösterdiği bir ülkeyiz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Demokrasimize sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkmanın en önemli yolu da sandıkta irademizi millet olarak ortaya koymak" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA ANKARA'DA OY KULLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Ankara'da yer alan Çankaya İlkokulu'nda 1151 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Zarfı sandığa eşi ile birlikte attıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya şunları dedi:

“Bugün söz de, karar da milletin. Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak oy sayımının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Temennimiz, her zaman olduğu gibi demokrasi bayramının en güzel şekilde neticelenmesi ve tamamlanması.”

ADALET BAKANI TUNÇ OYUNU BARTIN'DA KULLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart 2024 Mahali İdareler Seçimi için eşi Fatma, kızı Ayşe Sena Tunç ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde oyunu kullandı.

Adalet Bakanı Tunç ve eşi ve kızı ile Kaleşah İlköğretim okuluna gelerek, 1009 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Tunç, "Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii demokrasinin şölenidir seçimler. Seçim tecelli ettiği anlamlı günler. 61 milyondan fazla insanımız, seçmenimiz bugün sandık başına gidiyoruz. Seçimin başından bu yana güzel, huzurlu bir seçim sürecinin geçtiğini görüyoruz. İnşallah böyle sonuçlanacaktır.

Seçimin şeffaflığı ve seçim güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe Türkiye'de yoktur. Türkiye dünyaya örnek bir demokrasidir. Dolayısıyla Türk insanı ülkesine sahip çıkar, demokrasiye sahip çıkar. Millet, milli iradeye sahip çıkar. Bugün de bunun en güzel örneğini görmekteyiz" dedi.

BAKAN TEKİN ANKARA'DA OYUNU KULLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Bakan Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar İlkokulu'ndaki "1138" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Bakan Tekin gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi. Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Tekin, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.